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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya ve Fransa açıklaması: Büyükelçiler çağrıldı nota verildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını ve nota verildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlundan Almanya ve Fransa açıklaması: Büyükelçiler çağrıldı nota verildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AAtölye'de gerçekleştirilen Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Terörle mücadelemizde destek taahhüdünde bulunmalılar. PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi, bizim operasyonlarımız sebebiyle de savunma sanayi ihracatına kısıtlama getirdiler. Bu iki ülke neden üye olmak istiyor, güvenlik endişesi var. Fakat bir taraftan da müttefik olan Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmemek olmaz. Terörle mücadele kanunu yapılması gerekiyor. Bunların kanunlarına baktığınız zaman biz terör bölgelerine uzak olduğumuz için kanunlarımız buna göre yapılmış o zaman değiştirilmeli.

Gerçi yasak olan ülkelerinde bile terör örgütlerinin propagandaları yapılıyor. NATO Genel Sekreteri bu yönde bir çaba sarf ediyor. Bizimle de temas halinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı araladılar. Hatta bu hafta 3 ülke olarak bir araya gelelim teklifleri oldu.

FRANSA VE ALMANYA'DAKİ TERÖR PROPAGANDALARI

  • Biz dün iki büyükelçiyi bakanlığa çağırdık ve nota verildi. Hem Almanya hem Fransa büyükelçileri. PKK paçavraları ile gösteriler hakkında bir daha tekrarlanmaması gerektiğini ilettik.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Terör tehdidi, güvenlik tehdidi sınırın diğer tarafından geldiğinde buna göz yummayız. Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Türkiye'nin bu kadar uyarmasına rağmen PKK'ya her türlü desteği veriyorsun, koruyorsun o da bize saldırıyor. BM ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var.

ATİNA'NIN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Adaların Lozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a verilen adalar. Her iki anlaşmada da aynı şart var. Yunanistan bu adaları silahlandırmayacak. Fakat silahlandırmaya başladılar ve önce inkar ettiler sonra kabul ettiler. Dediler ki Türkiye'den tehdit var. Sonuçta Türkiye olarak biz gerekli uyarılarımızı yaptık. BM'ye iki tane mektup gönderdik. Birincisinde Yunanistan'ın bu adaları silahlandırdığını ikicisinde daha detaylı şekilde hukuki olarak izah ettik.

Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik savaşı başlar. Yunanistan geri adım atmazsa adaların bağımsızlığını tartışmaya açarız.

MİÇOTAKİS'İN ABD KONGRESİ'NDEKİ KONUŞMASI

Aslında kusura bakmasınlar da biraz açık konuşacağım. Genel karaktersizlik yapısı biz bunu çok yaşadık. Toplantı öncesi gelir öper sarılırlar sonra toplantıya girince Türkiye'ye çok ağır ithamlarda bulunurlar. Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar.

LAVROV TÜEKİYE'YE GELİYOR

Çavuşoğlu ayrıca, Rus mevkidaşı Lavrov'un Karedeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılması konusunu görüşmek üzere 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: PKK gösterileri sebebiyle Almanya ve Fransa'yı sert bir şekilde uyardık
OYNAT 00:31
Bakan Çavuşoğlu: PKK gösterileri sebebiyle Almanya ve Fransa'yı sert bir şekilde uyardık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, 'Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık, tepkimizi gösterdik, sert bir şekilde uyardık. Ayrıca her iki ülkeye de teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için nota verdik.' dedi.


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