Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na: O elektriği kim kesti? Hala cevap bekliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

"Sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saati elektrikleri kim kesti?"

Dönmez, şu aralar ana muhalefetin liderinin yalan ve iftiralarla dolu bir kampanya yürüttüğünü söyleyerek, "Önce '4 milyon abonenin elektriği kesik.' dedi. Yalanını rakamlarla ortaya koyduk. Ardından geçen hafta ziyaret ettiği evin 'Elektrikleri 4 aydır kesik.' dedi. Öyle olmadığını belgelerle ortaya koyduk. Dahası ziyaret ettiği evde gün boyu elektrikler kullanılırken sırf 'Elektrik yok' demek için ziyaret saatlerinde o elektriği kim kesti? Bunu kendilerine sorduk, hala da cevap bekliyoruz. Ziyaretten sonra da o elektriği kim açtı? Bunlara laf anlatmak aslında zaman israfı ancak gel gör ki meydanı da bunların yalanlarına, iftiralarına bırakacak değiliz. Geçenlerde İstanbul'da bir evi daha ziyaret etti, bakalım oradan da ne çıkacak?" diye konuştu.

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Bunların derdinin milletin derdini, milletin gündemini konuşmak olmadığını belirten Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunların derdi kirli oyunlarla, manipülasyonlarla nasıl ederim de iktidarı ele geçiririm çünkü içlerindeki kin ve nefret o denli büyüdü ki daha şimdiden kimleri tasfiye edeceklerini, kimleri al aşağı edeceklerini, bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları nasıl bir kalemde harcayacaklarını pervasızca konuşmaya başladılar. Biliyorum milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz zahirin arkasındaki batını görür. Böyle oyunlara asla prim vermez. Siz isteseniz de istemeseniz de büyük ve güçlü Türkiye olacak. Yerli ve milli üretimde dünyada söz sahibi olacak. Yerli teknolojilerle dünyaya meydan okuyacak. Dünya çapında projelerle adından daha fazla söz ettirecek. Bizler de bu uğurda son nefesimize kadar mücadele edeceğiz inşallah."

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