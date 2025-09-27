Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

10:2227/09/2025, السبت
G: 27/09/2025, السبت
Diğer
Sonraki haber
Ersin Tatar - Hakan Fidan
Ersin Tatar - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’nin New York şehrinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan
Hakan Fidan
, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarına devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

Bakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmenin detayları

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.


#Hakan Fidan
#KKTC
#Ersin Tatar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman, tarih duyuruldu mu?