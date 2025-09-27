Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

'a 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu programında eşlik etmek üzere ABD'nin New York şehrine geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarına devam ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

Bakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.