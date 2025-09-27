Bakan Fidan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD’nin New York şehrinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’deki temaslarına devam ediyor.
KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Görüşmenin detayları
Görüşmede bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği görüşmelere ilişkin başlıklar ele alındı.