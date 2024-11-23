Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

18:0523/11/2024, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.
Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov, telefon görüşmesi gerçekleştirerek ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.



#Hakan Fidan
#Sergey Lavrov
#Telefon
#Görüşme

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yetim Vakfı'ndan Türkiye'de bir ilk: Sosyal Yetimlik Sempozyumu