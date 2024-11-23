Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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