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Bakan Fidan Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Moskova'ya gidecek. Fidan, mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Liderler buluşmasına hazırlık mahiyetindeki görüşmenin öncelikli gündemi ise tahıl koridoru olacak.

09:09 . 31/08/2023 Perşembe
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlanması için Türkiye'nin mekik diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinden bir hafta sonra Rusya'ya gidiyor.


Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.


Gündem tahıl koridoru anlaşması


Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.


İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.


Erdoğan ve Putin görüşmesine hazırlık


Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.


#Hakan Fidan
#Türkiye
#Rusya
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