Bakan Fidan Rusya'ya gidecek

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden canlanması için Türkiye'nin mekik diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinden bir hafta sonra Rusya'ya gidiyor.





Hakan Fidan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.





Gündem tahıl koridoru anlaşması





Fidan-Lavrov görüşmesinde öne çıkan başlık tahıl krizi olacak. Rusya'nın sonlandırdığı tahıl koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için atılacak adımlar ele alınacak.





İkili ilişkiler de Moskova'daki toplantının gündeminde olacak. Enerji ve savunma sanayii projeleri başta olmak üzere Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği alanlarının geliştirilmesi için izlenecek yol haritası konuşulacak.





Erdoğan ve Putin görüşmesine hazırlık





Fidan-Lavrov toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi için de hazırlık niteliği taşıyor.



