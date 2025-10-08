Yeni Şafak
Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi

17:318/10/2025, Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bakanlıkta bir araya geldi.


İki bakan, gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.,



#Hakan Fidan
#Suriye Dışişleri Bakanı
#Esad Hasan Şeybani
