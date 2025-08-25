Bakan Fidan'dan dünyaya Filistin çağrısı: BM'ye üye yapılmalı

Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir. Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı. İsrail’in kalıcı bir çözüm için zorlanması gerekiyor.