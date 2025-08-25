Yeni Şafak
Bakan Fidan'dan dünyaya Filistin çağrısı: BM'ye üye yapılmalı

25/08/2025, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 21'nci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin BM'ye üye olmasını sağlamalı ve İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki faaliyetlerinin askıya alınması için bir inisiyatif başlatmalıyız." dedi.

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Cidde'de düzenlenen
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Dışişleri Bakanı Fidan
"Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz"
dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamaları şöyle;

Güçlü koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor.

Bizler Filistin davasını korumalı bu davaya sahip çıkmalıyız. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim varlık sebebimizdir. Filistin Devleti dünya genelinde adım adım tanınmalı. İsrail’in kalıcı bir çözüm için zorlanması gerekiyor.

Uluslararası camianın Filistin için seferber edilmesi kaçınılmaz. İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin BM'ye üye olmasını sağlamalı ve İsrail'in BM Genel Kurulu'ndaki faaliyetlerinin askıya alınması için bir inisiyatif başlatmalıyız.

Filistin halkının ihtiyaç duyduğu bizim kolektif olarak devreye girmemiz.

İsrail'in saldırıları Filistin ile sınırlı kalmayacaktır. Netanyahu rejiminin Suriye, Lübnan ve Yemen'e düzenlediği saldırılar bunu gösteriyor.

Eğer İsrail durdurulmazsa, Orta Doğu ve ötesinde çok büyük sorunlar yaşanacaktır.


