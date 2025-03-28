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Bakan Işıkhan: Staj Desteği uygulaması ile 63,5 milyar lira destek sağladık

Bakan Işıkhan: Staj Desteği uygulaması ile 63,5 milyar lira destek sağladık

11:0028/03/2025, Cuma
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Staj Desteği uygulaması kapsamında 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağlandığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Staj Desteği uygulaması kapsamında 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Staj Desteği uygulaması kapsamında 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağlandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşverenlerin stajyerlere ödediği ücrete devlet desteği devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla; mesleki eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere en az 6 bin 631,40 TL, kalfalık yeterliliğini kazanan MESEM 12'nci sınıf öğrencilerine en az 11 bin 52,34 TL ödeme gerçekleştiriyoruz. Staj Desteği kapsamında son 3 yılda öğrencilere 63,5 milyar TL destek sağladık. Geleceğin nitelikli iş gücünü birlikte yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Işıkhan, "Nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirdiğimiz Staj Desteği uygulamamızla ortaöğretime veya üniversiteye devam eden öğrencilerimizin zorunlu stajları dönemindeki ücretlerini İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşıladık" dedi.



#Staj
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#Bakan Işıkhan

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