Bakan Kirişci: Barajlar kontrol ediliyor hiçbir yerde su sızıntısı yok

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamalarından satır başlıkları;

6 Şubat depremlerini sadece ülkemizin değil dünyada da asrın felaketi olarak bizler tanımlıyoruz, bilim insanları da bunu teyit ediyor.





Depremin hemen ardından Bakan arkadaşlarımızın AFAD Başkanlığı’nda bir araya geldiğini belirtmek isterim. Durum değerlendirmesi yapıp sabahın ilk saatlerinde kendim Hatay’a intikal ederek sahada çalışmalarımızı başlattık.





Aynı gün Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Adana’ya geldik. İklim koşullarındaki aksaklıklar ilk yardımın deprem bölgelerine ulaştırılmasını zorlaştırmıştır. Fakat bütün kurumlarımızın gayretleriyle arama kurtarma çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır.





Çok şükür ki zor zamanlarda bir olduğumuzu bir kez daha dünyaya gösterdik. 85 milyon bir ve beraber bu zorluğu aşacağız.





Bu süreçte vatandaşlarımıza salimen ulaşma mücadelesinin yanında dezenformasyonla mücadele etme durumu yaşadık. Barajlarımızla ilgili dezenformasyon ne yazık ki arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilemiştir.





Deprem bölgesi ve yakın çevresinde 140 baraj ve gölet bulunmaktadır. Bunların 110’u baraj, 30’u gölettir. Özel sektör tarafından işletilmekte olan Hidroelektrik santrali ile herhangi bir sorunun olmadığının altını çizmek isterim.





Barajlarımız her gün kontrol edilmektedir. Barajların 132’sinde acil müdahaleyi gerektirecek bir durum rastlanmamıştır. 8 barajımız takip altındadır. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı’nın suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.





Atatürk Barajını yerinde yine teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar olduğu var ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların sözünü ettiği gibi barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum.





Bizim yıkılan 13 binanın ardından hemen ilk müdahaleler yapılmıştır. Adana bu manada depremi en az hasarla atlatan ilimiz olmuştur. Bu binalarda arama kurtarma çalışmaları bu an itibarıyla tamamlanmış, Kubilay Apartmanı adını verdiğimiz apartmanda enkaz çalışmaları sürdürülmektedir. Burada bir takım teknik güçlükler olduğunu belirtmek isterim. Halihazırda bir kişi dahi olsa her can bizim canımızdır. Cana zarar vermeden enkaz kaldırma çalışmalarına geçmek isteriz.





33 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarılmıştır. Adana'da 378 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.





Depremin hemen ardından hasarlı binalar boşaltılmıştır. Adana'da yıkılan binalarda 350 personel arama kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm çabalarımız enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaktır.





Hasarlı binalarda kalan 13 bin vatandaşımız konaklama tesislerimize yerleştirilmiştir. 4 bin çadır kurularak 22 bin vatandaşımızın buralarda barınması sağlanmıştır. Adana'da 35 bin vatandaşımızın güvenli bir şekilde barınmaları tesis edilmiştir. Elektrik, beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda giderilmektedir.





Günlük 500 personelle 100 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Adana'mızda şu ana kadar 17 binanın ağı hasarlı, 460 binanın az hasarlı olduğu tespit edilmiştir.





1235 binanın hasarsız olduğunu bu vesile ile özellikle vurgulamak isterim.





Az hasarlı ve hasarsız olan binaların sayısı 1700 civarındadır. Toplamda burada baktığımızda yıkık olan 17 tane ağır olan var, 79 tane orta hasarlı olan var ama 460 ve 1235 bunlar az hasarlı ve hasarsız olan binalardır.



