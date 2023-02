Bakan Kirişci: Barajlar kontrol ediliyor hiçbir yerde su sızıntısı yok

Barajlarımız her gün kontrol edilmektedir. Barajların 132’sinde acil müdahaleyi gerektirecek bir durum rastlanmamıştır. 8 barajımız takip altındadır. Bunlardan Malatya Sultansuyu Barajı’nın suyunu boşalttık. Atatürk Barajı ve Yarseli Barajı ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu yerinde yaptığımız incelemelerle paylaştık.

Atatürk Barajını yerinde yine teknik ekibimizle inceledik. Çatlaklar olduğu var ama bu çatlaklar her zaman olan şey. Bu çatlakların sözünü ettiği gibi barajın tehlike doğuracağı noktasında asla değerlendirilmemesi gerektiğini duyurmak istiyorum.

Bizim yıkılan 13 binanın ardından hemen ilk müdahaleler yapılmıştır. Adana bu manada depremi en az hasarla atlatan ilimiz olmuştur. Bu binalarda arama kurtarma çalışmaları bu an itibarıyla tamamlanmış, Kubilay Apartmanı adını verdiğimiz apartmanda enkaz çalışmaları sürdürülmektedir. Burada bir takım teknik güçlükler olduğunu belirtmek isterim. Halihazırda bir kişi dahi olsa her can bizim canımızdır. Cana zarar vermeden enkaz kaldırma çalışmalarına geçmek isteriz.