Bakan Koca duyurdu: Ankara'da bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı.

"Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimin ameliyata alındığını belirterek, "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil. REKLAM May 27, 2021

GÜNDEM Doktora orakla saldırdı: Canım sıkkındı, saldırmak için randevu aldım

OYNAT 00:00 Esenyurt'ta doktorlara bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada İstanbul Esenyurt'ta babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırganın babasının olaydan haberi olmadan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:38 Sağlık Bakanı Koca'dan aşılama mesajı: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz' mesajıyla birlikte Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu paylaştı. Bakan Koca'nın video paylaşımında ise: 'Covid-19 aşısının ikinci dozunu olduktan sonra bağışıklığın gelişmesi genellikle birkaç hafta sürer. Ayrıca aşı uygulanan kişi korunuyor olsa bile dışarıdan virüsü alması durumunda başkasına bulaştırabilir. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini uygulamaya devam etmek gerekir.' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

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