Gündem Bakan Koca duyurdu Ankarada bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı
ANKARA

Bakan Koca duyurdu: Ankara'da bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Ertan İskender isimli asistan hekimin, bir hastanın saldırısına uğradığını ve ameliyata alındığını açıkladı. Bakan Koca, "Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." dedi.

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Bakan Koca duyurdu: Ankarada Ertan İskender bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı
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Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı.

"Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimin ameliyata alındığını belirterek, "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullandı.

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