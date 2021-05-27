Bakan Koca duyurdu: Ankara'da bir doktor hastasının saldırısına uğradı ve ameliyata alındı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekim olarak görev yapan Ertan İskender, bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı.
"Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimin ameliyata alındığını belirterek, "Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 27, 2021