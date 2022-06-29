Gündem Bakan Koca Şanlıurfadaki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi
ŞANLIURFA

Bakan Koca: Şanlıurfa'daki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktora saldıran hasta yakınları hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: Şanlıurfadaki doktora şiddet olayında tutuksuz yargılama kararına itiraz edildi
Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde doktora gerçekleşen saldırı sonrası şüphelilerin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmaları kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz ettiklerini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Urfa’dan yeni haber. Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir” ifadelerini kullandı.

OLAY

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşanan olayda, özel bir tıp merkezinin acil servisinde çalışan doktor Şeyhmus Baraş, hasta ile ilgili işlem yaptığı sırada iddiaya göre sistemde sorun yaşandı.

Doktorun hastaya hata yaşandığını söylemesi üzerine konuya müdahil olan başka bir şahıs, doktora saldırdı. Saldırganın yakınları da doktoru darbetmeye başladı.

Doktor, yumruk ve tekmelerden kaçarak kurtuldu

Yumruk ve tekmelerden kaçan doktor, yönetim odasına sığınarak kurtulmaya çalıştı. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının engellemeye çalıştığı darp anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Koridor boyunca darbedildi

Görüntülerde; bilgi işlem masasına giden doktorun, sistemde yaşanan sorunun neden kaynakladığını sorduktan sonra acil servis bölümüne gittiği ve saldırıya uğradıktan sonra yönetim odasına doğru gitmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerin devamında ise yumrukların hedefi olan doktoru korumaya çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının yoğun çabasının olduğu gözlendi.

Doktora şiddet kamerada: Koridor boyunca darp ettiler
GÜNDEM
Doktora şiddet kamerada: Koridor boyunca darp ettiler

Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
OYNAT 00:59
Şanlıurfa'da doktora saldırı kamerada
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Şeyhmus Baraj, sıra bekleme nedeniyle çıkan tartışma sonrası hasta yakınlarınca tekme tokat dövüldü. Olay anları tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası doktor Şeyhmus Baraj'ın istifa ettiği öğrenildi.


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