Bakan Koca'dan selde vefat eden hemşire ve kızı için taziye mesajı

Adıyaman'daki selde vefat eden hemşire Fatma Tekdal ile kızı Zeynep Zümra Tekdal.
Sel felaketinin etkili olduğu Adıyaman'da kaybolan Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.
Bakan Koca, mesajında
“Adıyaman’daki sel felaketinde kaybolan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı hemşire arkadaşımız Fatma Tekdal’la bir buçuk yaşındaki kızı Zeynep Zümra’nın cansız bedenine ulaşıldı. Acımız büyük. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Camiamıza başsağlığı diliyorum”
ifadelerine yer verdi.
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1 saat önce