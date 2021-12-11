Gündem Bakan Kurum CHPlilere sordu İzmirde yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz?
POLİTİKA

Bakan Kurum CHP'lilere sordu: İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de yaptığı konuşmada CHP'lilere yüklendi. "25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz?" diyen Bakan Kurum, "Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bakan Kurum CHPlilere sordu: İzmirde yaptığınız bir projeyi söyleyebilir misiniz?
​Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

Pilot il olan Ağrı'da 10 bin 600 baş kapasiteli 314 ahırın, veteriner binalarının ve et entegre tesisinin yer aldığı, 750 milyon lira yatırım bedelli hayvancılık bölgesinin temellerini attıklarını anımsatan Kurum, Diyarbakır'da tarihi surların 50 milyon lira yatırımla restore edildiğini, Şırnak'ta Dicle Mahallesi'nde yeni yuvalar yapıldığını, Mardin'de tarihi binaların ihya edildiğini, Hakkari'de yurtlar, okullar yapıldığını söyledi.

"Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik"

Çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kurum, "Çünkü bizim bölgede attığımız her bir adım, Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı, Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılmıştır. Açtığımız her millet bahçesi, çocuklarımızın neşesi olmuştur. Tamamladığımız her bir konut, sıcacık güven dolu bir yuvaya dönüşmüştür. Biz açtığımız her bir eserle, Kürt kardeşlerimizin tebessümü için mücadele ederken, siz annelerimizi feryat ettirdiniz, siz babalarımıza ağıtlar yaktırdınız. Biz Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın diye mücadele ederken, siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın. İsteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, teröre, teröristlere, hainlere teslim etmiyoruz, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum Meclis kürsüsünden seslendi: Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik
OYNAT 01:31
Bakan Kurum Meclis kürsüsünden seslendi: Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yatırımlara ilişkin konuştu. Yapılan hizmetlerin Kürtler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Bakan Kurum, 'Bizim bölgede attığımız her bir adım, Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı, Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Biz açtığımız her bir eserle, Kürt kardeşlerimizin tebessümü için mücadele ederken, siz annelerimizi feryat ettirdiniz, siz babalarımıza ağıtlar yaktırdınız. Biz Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın diye mücadele ederken, siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın. İsteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, teröre, teröristlere, hainlere teslim etmiyoruz, etmeyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Kendisine "3 yıldır bakansınız. Ne değişti?" sorusunun yönetildiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

  • "Ben neler yaptığımızı anlattım, yine anlatacağım. Siz, 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de bana başlattığınız 1 tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane kentsel dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane atık su arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz 25 yılda, Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız. 'İş yaptırmıyorsunuz' diyorsunuz. Size soruyorum, siz bugüne kadar milletin hayrına hangi işi yapmak istediniz de biz engel olduk? Tek bir örnek gösteremezsiniz. İzmir'de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız."

Bakan Kurum'dan CHP sıralarına: İzmir'i insafına bırakmayacağız
OYNAT 01:15
Bakan Kurum'dan CHP sıralarına: İzmir'i insafına bırakmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Kendisine 'Üç yıldır Bakansınız. Ne değişti?' sorusunun yönetildiğini aktaran Kurum, 'Siz, 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de bana başlattığınız bir tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? Üç yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane kentsel dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane atık su arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz 25 yılda, Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız. İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız' ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul üzerinden bir tehdit dili kullanıldığını kaydeden Kurum, "Bir bakıyorsunuz müteahhitler tehdit ediliyor, bir bakıyorsunuz devlet kurumları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor. Vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu tehdit dilini kullananlar şunu çok iyi bilmelidir ki, bizim milletimiz hiçbir zaman tehditlere kulak asmamıştır, bundan sonra da asmayacaktır. Bu zihniyet şimdi, hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Devletimiz ve milletimizle; kenetlenmiş iki el gibi bir ve beraber olacağız. O eli, gönlümüzün üstüne koyacağız. Çünkü bizim nazarımızda milletin yeri gönlümüzün en kıymetli köşesidir. Bu aziz milletin duası bize yeter." dedi.

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