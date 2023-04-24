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Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü: İşte 'Yapılmadı' denilen Samsat konutları

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Adıyaman Samsat'ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından inşa edilen afet konutlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını çürüttü.

16:43 . 24/04/2023 Pazartesi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- Bakan Kurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- Bakan Kurum

Adıyaman Samsat'ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından inşa edilen afet konutlarına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsat'ta afet konutlarının yapılmadığı yönündeki iddialarına resmi sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak yanıt veren Kurum mesajında,
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yapılmadı' dediği evlerde güvenle oturan Samsatlılar"
ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Samsatlıların kalıcı afet konutlarındaki yaşamını paylaştı.



"Dört tane deprem oldu çok şükür bir şey olmadı"

Bakan Kurum’un yayımladığı videoda, Bakanlık bünyesinde Adıyaman Samsat’ta depremler sonra inşa edilen Afet konutları anlatıldı. Konutlarında yaşamlarını sürdüren afetzedeler, depremler sonrasında evlerine hiçbir şey olmadığını ifade ederek, ''Evlerimizden memnunuz. Güzel evlerimiz, kullanışlı. Gönlüm rahat, içim rahat. Daha güvende hissediyorum.


Bizim evlerimiz güzel. Biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi dokusuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Tek katlı yapıldı. Artık insan korkmuyor yani.


Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, kendimizi güvenli hissediyoruz.'' dedi.



CHP'li Yaşar Okuyan partisine isyan etti: Şu anki CHP'de Fetö'cülerin ne işi var biri bana anlatabilir mi?
CHP'li Yaşar Okuyan partisine isyan etti: Şu anki CHP'de Fetö'cülerin ne işi var biri bana anlatabilir mi?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, partisinin koalisyonlarıyla alakalı sitem etti. Geçen hafta Bizim TV'de katıldığı programda konuşan Okuyan, ''Şu anki CHP'de ne Cumhuriyeti, ne Atatürk'ü? Bana biri anlatsın. Ya Fetö'cü alçakların ne işi var partide?'' dedi. Program moderatörü CHP'li Şaban Sevinç, Okuyan'ı destekleyerek ''Ben de sindiremiyorum. Allah kahretsin yani hakikaten akıl almaz bir şey'' dedi. Geçtiğimiz günlerde Tvnet'in Sert Sorular programında da açıklamalarda bulunan Okuyan, ''Kemal Kılıçdaroğlu'na da CHP'ye de oy vermeyeceğim'' diyerek net konuşmuştu. Yayında "Masadaki tantanalar sonrası ciddi bir umutsuzluk doğdu. Bunlar nasıl iktidar olacak?" ifadelerini kullanmıştı.

#Samsat
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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