Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nun iddiasını çürüttü: İşte 'Yapılmadı' denilen Samsat konutları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu- Bakan Kurum
Bakan Kurum, Samsatlıların kalıcı afet konutlarındaki yaşamını paylaştı.
"Dört tane deprem oldu çok şükür bir şey olmadı"
Bakan Kurum’un yayımladığı videoda, Bakanlık bünyesinde Adıyaman Samsat’ta depremler sonra inşa edilen Afet konutları anlatıldı. Konutlarında yaşamlarını sürdüren afetzedeler, depremler sonrasında evlerine hiçbir şey olmadığını ifade ederek, ''Evlerimizden memnunuz. Güzel evlerimiz, kullanışlı. Gönlüm rahat, içim rahat. Daha güvende hissediyorum.
Bizim evlerimiz güzel. Biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi dokusuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Tek katlı yapıldı. Artık insan korkmuyor yani.
Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, kendimizi güvenli hissediyoruz.'' dedi.