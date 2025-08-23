Yeni Şafak
Bakan Kurum: TOKİ Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini Ankara’da inşa etti

15:4323/08/2025, Cumartesi
G: 23/08/2025, Cumartesi
Bakan Kurum, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.


23 Ağustos, Cumartesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi’nin yerine esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri inşa etti. 2021 yılında 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildi. Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

"Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor"

Projenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
, “Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken Başkent’imizin ekonomisine katkı sağlayacak”
diye konuştu.

"Bu proje bir ilki oluşturuyor"

TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez ise projenin Türkiye’de bu büyüklükte yapılan en büyük geri kazanım sanayi sitesi olduğunu belirterek, detaylarını paylaştı:
Bu proje bir ilki oluşturuyor. Aynı zamanda diğer illerde yapılması planlanan projelere de örnek teşkil edecek. Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamladık. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. 1’inci etabımızda 134, 2’nci etabımızda 123 tane ticari ünitemiz bulunuyor. Bunlar büyük çoğunlukla 600 metrekare kapalı, 400 metrekare de açık alanda projeler. Bu projemiz ilerleyen safhalarda Türkiye’de devam edecek.
Esnaf Necdet Demir

Esnaf Demir: Türkiye’ye örnek olabilecek bir iş yeri

Eski Hurdacılar Sitesi’nde esnaflık yapan vatandaşlar da yeni iş yerlerinden memnuniyetlerini “Tam bizim işimize uygun” diyerek dile getirdi. Esnaf Necdet Demir, böyle bir iş yerine ihtiyacı olduğunu kaydederek,
“Gerçekten de burası Türkiye’ye örnek olabilecek bir iş yeri. Dükkanların içini gezdik. Tam bizim işimize uygun. Hem geniş hem kullanışlı hem şehre yakın hem ulaşım imkanı çok güzel. Ben Türkiye’nin her tarafını gezdim. Gerçekten bütün samimiyetle söylüyorum böyle iş yeri hiçbir yerde yok. Burası toplu, düzenli bir yer olacak ve herkes de burada çoluğunun çocuğunun rızkını kazanacak” şeklinde konuştu. Esnaflık yapan Mustafa Bolat ise “Yağmurda biz malzeme işlerken dükkanımızın üstü açıktı. Şimdiki dükkanımızın üstü kapalı. Bu bir nimet”
dedi.



