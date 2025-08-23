Bakan Kurum: TOKİ Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini Ankara’da inşa etti

“Gerçekten de burası Türkiye’ye örnek olabilecek bir iş yeri. Dükkanların içini gezdik. Tam bizim işimize uygun. Hem geniş hem kullanışlı hem şehre yakın hem ulaşım imkanı çok güzel. Ben Türkiye’nin her tarafını gezdim. Gerçekten bütün samimiyetle söylüyorum böyle iş yeri hiçbir yerde yok. Burası toplu, düzenli bir yer olacak ve herkes de burada çoluğunun çocuğunun rızkını kazanacak” şeklinde konuştu. Esnaflık yapan Mustafa Bolat ise “Yağmurda biz malzeme işlerken dükkanımızın üstü açıktı. Şimdiki dükkanımızın üstü kapalı. Bu bir nimet”