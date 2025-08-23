Bakan Kurum: TOKİ Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini Ankara’da inşa etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin kent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi’nin yerine esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri inşa etti. 2021 yılında 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildi. Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılması da hedefleniyor.