Bakan Kurum’dan Trabzon’a yeni müjdeler: Pazarkapı kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını başlatıyoruz

Bakan Kurum, Trabzon ile ilgili 3 müjde açıkladı:

Birincisi; yılsonu itibarıyla, Türkiye’nin dört bir yanında yeni sosyal konut kampanyamıza başlayacağız. İnşallah Trabzon’umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde süratle inşa edecek ve sizlere armağan edeceğiz. Siz değerli hemşerilerimizin heyecanla beklediği ikinci müjdemiz ise Uzunkum Yaşam Alanı ile alakalı. Projemizin birinci etabı için olan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanın uygulama projelerini tamamladık ve inşallah süratle orada çevre düzenlemelerini bitireceğiz. Bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, plajıyla vatandaşımızın 7 gün 24 saat istifade edebileceği gözde bir yaşam yeri olacak. 734 bin metrekare proje alanıyla, yıllar boyunca burada güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri inşallah TOKİ'mizle, belediyemizle el vererek en kısa süre içerisinde Trabzon'a kazandıracağız. Bu projeyle birlikte Akçaabat'tan Ortahisar'a kadar vatandaşımız yürüyüş yolunda, bisiklet yolunda huzurla, güvenle gezebilecek, yeşil alanlardan istifade edecek. Üçüncü müjdemiz ise Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi. Projemizin ilk etabını başlatıyoruz. Butik otelleri, ticari üniteleriyle örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz ve bu projeyle birlikte de Zağnos Vadisi'yle Pazarkapı’yı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz.