Bakan Kurum’dan Trabzon’a yeni müjdeler: Pazarkapı kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını başlatıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yeni projelerin müjdesini veren Bakan Kurum, kentte sosyal konut projeleri, 300 bin metrekarelik Uzunkum Yaşam Alanı ve Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için çalışmaların başlayacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon programı kapsamında 52 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, konuşmasına İzmir Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Başmüfettiş Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.
81 İLDE 309 MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANDI
Bakan Kurum, “81 İlde 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 538 millet bahçesi için çalışmaların başladığını ve 309’unun tamamlandığının altını çizdi. Kalan 229 millet bahçesinin de yapımının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, Trabzon’da ise 424 bin metrekarelik alanda 6 yeni millet bahçesinin yapıldığını kaydetti.
“MİLLET BAHÇEMİZ, ŞEHİRCİLİK VİZYONUNUN EN MUAZZAM ÖRNEĞİDİR”
Bakan Kurum, Çarşıbaşı Millet Bahçesi ile ilgili ise şöyle konuştu: Dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde ürettiğimiz yüzlerce millet bahçemiz, çizdiğimiz çevre ve şehircilik vizyonunun en muazzam örneğidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çarşıbaşı Millet Bahçemizi ise millet kıraathanesiyle, içindeki bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, oyun alanları, spor sahaları, piknik ve dinlenme alanlarıyla her türlü ihtiyaca hizmet edecek şekilde donatıldı. İnşallah, daha nice dev eserlerimizi Trabzon’umuza kazandırmaya aşkla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir. İşte bugün burada açtığımız Çarşıbaşı Millet Bahçemiz de bunun en somut örneğidir.
“ONLAR, PARTİLERİNİN İÇİNDE KAVGAYA GİRSİNLER BİZ ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Bakan Kurum, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı: Annelerimizin, yavrularımızın keyifle vakit geçirdiği şu güzelim projeleri bile yıllarca dillerine dolayanlar oldu. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Ama hep ne dedik? Onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar umutsuzluk yayar, biz deprem bölgesinde olduğu gibi umut inşa ederiz. Onlar konuşur, biz bu aziz milletin duasını almak için gece gündüz çalışır, yatırımlar yaparız. İşte aramızdaki fark budur. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın; biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakımızla birlikte yeni projelerle, yeni yatırımlarla, Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle omuz omuza inşa edeceğiz. Onlar kendi iç çekişmelerine devam etsinler; biz milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. Onlar, kendi partilerinin içinde kavgaya girsinler; biz Trabzon’umuzu, 18 ilçemizi güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yok; çünkü biz bu millete sevdalıyız, biz bu topraklara aşığız.
TRABZON’A 3 MÜJDE
“BUNU DÜNYA ÜZERİNDE YAPABİLECEK BAŞKA BİR ÜLKE YOK”
PAZARKAPI 2026 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK
Bakan Kurum, Uzunkum ve Pazarkapı projelerinin 2026’da başlayacağını ve yıl sonunda hizmete alınacağını dile getirdi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 48 bin 220 metrekare alanda planlanan Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında 9 bin 76 metrekare alanda çalışma yürütülecek. 1. etap çalışmaları kapsamında bölgedeki 4 tescilli yapı restore edilecek, 8 butik otel ile 25 ticari alan inşa edilecek.