Bakan Kurum’dan Trabzon’a yeni müjdeler: Pazarkapı kentsel dönüşüm projemizin ilk etabını başlatıyoruz

17:339/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
"81 İlde 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle başlatılan proje kapsamında 309 millet bahçesi tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yeni projelerin müjdesini veren Bakan Kurum, kentte sosyal konut projeleri, 300 bin metrekarelik Uzunkum Yaşam Alanı ve Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için çalışmaların başlayacağını açıkladı.


09 Eylül, Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon programı kapsamında 52 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum, konuşmasına İzmir Balçova'daki polis merkezine yönelik saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Başmüfettiş Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Trabzon’dan övgüyle bahseden Bakan Kurum,
“Bizim için Trabzon demek; çelik gibi milli irade demektir, dava şuuru demektir. Çünkü bu şehir; teröristleri gördüğü halde geri adım atmayan, korkmayan, gidip mücadeleye katılan ve şehit olan o kahramanın, Eren Bülbül’ün yuvasıdır. İşte bu yüzden; Trabzonlu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz; Trabzon’a hizmet etmeyi bir şeref olarak kabul ediyoruz”
şeklinde konuştu.

81 İLDE 309 MİLLET BAHÇESİ TAMAMLANDI

Bakan Kurum, “81 İlde 81 Milyon Metrekare Millet Bahçesi” hedefiyle başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 538 millet bahçesi için çalışmaların başladığını ve 309’unun tamamlandığının altını çizdi. Kalan 229 millet bahçesinin de yapımının sürdüğünü belirten Bakan Kurum, Trabzon’da ise 424 bin metrekarelik alanda 6 yeni millet bahçesinin yapıldığını kaydetti.

“MİLLET BAHÇEMİZ, ŞEHİRCİLİK VİZYONUNUN EN MUAZZAM ÖRNEĞİDİR”

Bakan Kurum, Çarşıbaşı Millet Bahçesi ile ilgili ise şöyle konuştu: Dünyada benzeri görülmemiş bir şekilde ürettiğimiz yüzlerce millet bahçemiz, çizdiğimiz çevre ve şehircilik vizyonunun en muazzam örneğidir. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Çarşıbaşı Millet Bahçemizi ise millet kıraathanesiyle, içindeki bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, oyun alanları, spor sahaları, piknik ve dinlenme alanlarıyla her türlü ihtiyaca hizmet edecek şekilde donatıldı. İnşallah, daha nice dev eserlerimizi Trabzon’umuza kazandırmaya aşkla, azimle ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim siyasetimiz lafın değil, eser ve hizmetin siyasetidir. İşte bugün burada açtığımız Çarşıbaşı Millet Bahçemiz de bunun en somut örneğidir.

“ONLAR, PARTİLERİNİN İÇİNDE KAVGAYA GİRSİNLER BİZ ÜLKEMİZİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, yeni projelerle Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı: Annelerimizin, yavrularımızın keyifle vakit geçirdiği şu güzelim projeleri bile yıllarca dillerine dolayanlar oldu. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Ama hep ne dedik? Onlar eleştirir, biz eser üretiriz. Onlar umutsuzluk yayar, biz deprem bölgesinde olduğu gibi umut inşa ederiz. Onlar konuşur, biz bu aziz milletin duasını almak için gece gündüz çalışır, yatırımlar yaparız. İşte aramızdaki fark budur. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın; biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakımızla birlikte yeni projelerle, yeni yatırımlarla, Türkiye Yüzyılı’nı milletimizle omuz omuza inşa edeceğiz. Onlar kendi iç çekişmelerine devam etsinler; biz milletimizin duasını almaya devam edeceğiz. Onlar, kendi partilerinin içinde kavgaya girsinler; biz Trabzon’umuzu, 18 ilçemizi güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim milletten başka gündemimiz yok; çünkü biz bu millete sevdalıyız, biz bu topraklara aşığız.

TRABZON’A 3 MÜJDE

Bakan Kurum, Trabzon ile ilgili 3 müjde açıkladı:
Birincisi; yılsonu itibarıyla, Türkiye’nin dört bir yanında yeni sosyal konut kampanyamıza başlayacağız. İnşallah Trabzon’umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi hem merkezde hem de ilçelerimizde süratle inşa edecek ve sizlere armağan edeceğiz. Siz değerli hemşerilerimizin heyecanla beklediği ikinci müjdemiz ise Uzunkum Yaşam Alanı ile alakalı. Projemizin birinci etabı için olan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanın uygulama projelerini tamamladık ve inşallah süratle orada çevre düzenlemelerini bitireceğiz. Bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla, plajıyla vatandaşımızın 7 gün 24 saat istifade edebileceği gözde bir yaşam yeri olacak. 734 bin metrekare proje alanıyla, yıllar boyunca burada güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri inşallah TOKİ'mizle, belediyemizle el vererek en kısa süre içerisinde Trabzon'a kazandıracağız. Bu projeyle birlikte Akçaabat'tan Ortahisar'a kadar vatandaşımız yürüyüş yolunda, bisiklet yolunda huzurla, güvenle gezebilecek, yeşil alanlardan istifade edecek. Üçüncü müjdemiz ise Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi. Projemizin ilk etabını başlatıyoruz. Butik otelleri, ticari üniteleriyle örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz ve bu projeyle birlikte de Zağnos Vadisi'yle Pazarkapı’yı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz.

“BUNU DÜNYA ÜZERİNDE YAPABİLECEK BAŞKA BİR ÜLKE YOK”

Bakanlık olarak bir yandan deprem konutlarının inşa edildiğini diğer yandan orman yangınları sonrası bir ay içinde İzmir’de afet konutları için temel attıklarını belirten Bakan Kurum,
“Şimdi Bilecik’te, Karabük’te afet konutlarının yapımına başlayacağız. Hem 11 ilde bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı, 300 bin konutu yeniden inşa edeceksin, hem de bir ayda diğer afetlerde evi yanan vatandaşlarımızın yeni evlerinin yapımını başlatacaksın. İnanın bunu dünya üzerinde yapabilecek başka bir ülke yok”
diye konuştu.

PAZARKAPI 2026 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK

Bakan Kurum, Uzunkum ve Pazarkapı projelerinin 2026’da başlayacağını ve yıl sonunda hizmete alınacağını dile getirdi. Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 48 bin 220 metrekare alanda planlanan Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında 9 bin 76 metrekare alanda çalışma yürütülecek. 1. etap çalışmaları kapsamında bölgedeki 4 tescilli yapı restore edilecek, 8 butik otel ile 25 ticari alan inşa edilecek.

PROJE ALANLARINDA İNCELEME VE ESNAF ZİYARETİ

Bakan Kurum, açılış programı öncesi bölge milletvekilleri ve belediye bakanlarının yanı sına Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı M. Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile birlikte yapımı tamamlanan Uzunkum Yaşam Alanı projesinin ilk etabında incelemelerde bulundu. Ardından Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Proje alanını ziyaret eden Bakan Kurum, beraberindekilere
“İddiaya ediyorum burası Trabzon’un en güzel yeri olacak”
dedi. Daha sonra Pazarkapı Kentsel Dönüşüm alanına geçen Bakan Kurum, burada da minibüsçülerle ve esnafla sohbet etti.


