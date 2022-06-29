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POLİTİKA

Bakan Nebati'den Madrid'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşım: Türkiye sahada olduğu kadar masada da güçlü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi. Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Bakan Nebatiden Madridde imzalanan Üçlü Muhtıraya ilişkin paylaşım: Türkiye sahada olduğu kadar masada da güçlü
Arşiv - Bakan Nebati, Madrid'de imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra"ya ilişkin paylaşımda bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirten Nebati, "NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda ülkemiz ciddi kazanımlar elde etmiştir." ifadesini kullandı.

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