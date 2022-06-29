Bakan Nebati'den Madrid'de imzalanan 'Üçlü Muhtıra'ya ilişkin paylaşım: Türkiye sahada olduğu kadar masada da güçlü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NATO'da imzalanan memorandum ile terör örgütleriyle mücadele hususunda Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde ettiğini bildirdi. Nebati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve dirayeti ile kazanılan bu diplomatik başarının, Türkiye'nin sahada olduğu kadar masada da ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Abone Ol