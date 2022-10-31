Gündem Bakan Özer açıkladı Kira artışı yüzde 25 artışla sabitlendi
POLİTİKA

Bakan Özer açıkladı: Kira artışı yüzde 25 artışla sabitlendi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okulların içerisindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatlardan faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık. Gerekli yazışmaları tamamlayıp tüm illerimizi bilgilendireceğiz ve okul kantinindeki kira artışlarını böylelikle sabitlemiş olacağız" dedi

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Haber Merkezi İHA
Bakan Özer açıkladı: Kira artışı yüzde 25 artışla sabitlendi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valiliği’ni ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Özer, daha sonra Vali Seddar Yavuz ile bir araya geldi. Ardından Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

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"Kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık"

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer, "Çok geniş bir değerlendirme yapıp Kocaeli’ye vereceğimiz müjdeleri paylaşacağız. Bir konu hakkında da bilgi vermek isterim. Son 2 haftadan beri okullarımızın bünyesinde bulunan kantinlerin kira artışları ve ürünlerin fiyat artışları ile ilgili ciddi şikayetler almaya başlamıştık. Veliler ve esnaf sanatkarlar odasından şikayetler aldık. Tüm Türkiye’deki kantinlerin kira artışlarını incelemeye başladık ve en son Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile değerlendirmelerde bulunduk. Maliye bakanımızla da bir görüşme gerçekleştirdim. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin de okulların içerisindeki kantinlerden sağlıkla ve makul fiyatlardan faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25 artışla sabitleme kararı aldık. Gerekli yazışmaları tamamlayıp tüm illerimizi bilgilendireceğiz ve okul kantinindeki kira artışlarını böylelikle sabitlemiş olacağız. Amacımız, öğrencilerimizin, çocuklarımızın çok sağlıklı şekilde bu hizmetten ve makul fiyatlardan faydalanabilmeleridir. Bu kira indirimini sağladıktan sonra kantinlerdeki ürünlerdeki indirimi okul yönetimlerimiz bizzat takip edecekler. Amacımız, kantin işletmecilerini mağdur etmeden kantin hizmetinden faydalanan öğrenci ve öğretmenlerimizin makul ve sağlıklı ürünlerle buluşmasını sağlamak. Aldığımız bu karar hayırlı olsun" dedi.

Açıklamanın ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bakan Özer’e hediye takdim etti.

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