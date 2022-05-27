Bakan Özer duyurdu: 27-30 Haziran tarihlerinde öğretmenlere idari izin

İstanbul Beyoğlu’nda Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi’nin açılış töreninde konuşan Bakan Özer, öğretmenlere müjdemizi vermek istiyorum diyerek şunları söyledi:

1 TEMMUZ’A KADAR İDARİ İZİN

"Biliyorsunuz 17 Haziran’ da okullarımız kapanıyor. Dönemi yüz yüze eğitime ara vermeden kesintisiz bir şekilde tamamlayacağız. Ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Öğretmenlerimiz çok yoruldu, maskeyle ders anlattılar. Aslında öğretmenlerimizin ne kadar fedakar olduğuna bu dönemde şahit olduk.

Mesleki çalışma dönemlerinde birinci ve ikinci dönemin ara tatillerinde olduğu gibi 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz. Okula gelmeyecekler, Öğretmen bilişim ağıyla uzaktan eğitimle eğitimlerini tamamlayacaklar. Bunun akabindeki 27-30 Haziran tarihlerinde de Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz’a kadar öğretmenlerimiz kendi gelişimlerini kendileri planlayacaklar."

Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi’nin açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Açılış, Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi Türk Sanat Müziği Alanı 9’uncu sınıf öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı ve Müzik Öğretmeni Berke Meyman şefliğinde düzenlenen müzik dinletisi ile başladı. ‘İnşallah burada nice Kandıralılar, nice sanatçılar yetişecek’ diyen Bakan Özer, açılış töreninde şunları söyledi:

REKLAM

“Bakanlık olarak bunun için tüm desteği vereceğiz. Mustafa Kandıralı çok büyük bir sanatçıydı ama çok büyük zorluklar çekti. Türkiye’de ve dünyada tanındı, büyük performanslar gösteren ve nice sanatçılar yetiştirdi. Büyük bir üstattı. Kendisini rahmetle anıyorum.

ARTIK 81 İLİMİZDE GÜZEL SANATLAR LİSESİ VAR

Biz istiyoruz ki sadece akademik becerileriyle ön plana çıkan bir nesil olmasın, sanatla, kültürle, ilimle, irfanla, hikmetle geçmişin çok derin damarlarından beslenen, onu yeni yorumlarla insanlığa sunan sanatçılarımız ortaya çıksın. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kapsamlı bir iş birliğine girdik.

Şuana kadar 75 ilimizde 95 güzel sanatlar liseleri ile bu çalışmalara devam ederken 6 tane ilimizde güzel sanatlar lisesinin olmadığını gördük. 1-2 hafta içinde bu 6 ilimize de güzel sanat lisemizi kurduk. Artık 81 ilimizde güzel sanatlar lisemiz var. Bir tane Mustafa Kandıralı’yı kaybetmeye tahammülümüz yok. Çünkü hangi ilimizden çıkacağını bilmiyoruz. Sosyal devlet olarak erişimi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Son 19 yılda da ana odağımız eğitimin önündeki engelleri kaldırmaktı.

İLK KEZ TÜRK MUSİKİSİ LİSE MÜFREDATINDA

Biraz geçmişe bakın kız çocuklarının okula erişimi için kampanyalar yapıldı bu ülkede. Okul yapacaksın ki insanlar okula göndersin çocuğunu. Son 19 yılda kız çocuklarının okullaşma oranı erkek çocuklarının okullaşma oranını geçti. Bir taraftan eğitim oranı artarken artık sadece akademik becerilerle ön plana çıkan değil sanat ve kültürle ön plana çıkan nesillerin ortaya çıkmasına gayret ediyoruz.

REKLAM

İlk kez Türk musikisini de güzel sanatlar lisesi müfredatına dahil ediyoruz. Burada sadece sanat icrası değil önce sanat insanda tecelli etsin sonra enstrümanla dış dünyaya istiyoruz. O sebeple burası çok değerli ve bakanlığın imkanlarıyla yapıldı. Burası İstanbul’daki en önemli sanat merkezlerinden biri olacak.

İnşallah burada nice güzel insanlar yetişecek Bir insan tüm dünyayı değiştirebilir. İşte biz o bir insanı arıyor o bir insan için yatırımlar yapıyoruz. İlerde eğitim sistemimizin çok daha büyük başarılarla gündeme geldiği, kültürle, sanatla geleceğe umut veren gençler yetişecek.”

GÜNDEM LGS’de herkes kendi okulunda

ÖZGÜN Karneler ne zaman verilecek? MEB takvimine göre ikinci dönemin bitiş tarihi