Bakan Özhaseki'den Özel'in 'Yerinde dönüşüm' iddialarına sert cevap: Mani olmaya çalışıp dava açan CHP'dir

"Altını çizerek belirtiyorum ki şehir merkezlerinde rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede taşınmazı bulunan hak sahipleri herhangi bir hak kaybına uğramamakta ve yerinde dönüşümle konutu bulunanlara konut, iş yeri bulunanlara iş yeri verilmektedir. Sayın Özgür Özel'in iddia ettiği gibi herhangi bir vatandaşımızın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi, söz konusu değildir. Biz, vatandaşın konutlarını güvenli bir şekilde inşa ederken vatandaşın evine kavuşmasına mani olmak için belirli ideolojik grupları harekete geçirip davalar açan yine CHP'dir. Hem kalıcı konutlara dava açtırıp işleri durduruyorsunuz hem de 'yetişmiyor' deyip yaygara koparıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"