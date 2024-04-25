Bakan Özhaseki'den Özel'in 'Yerinde dönüşüm' iddialarına sert cevap: Mani olmaya çalışıp dava açan CHP'dir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 1240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçiyle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Şu anda afetten zarar gören şehirlerde 395 bin 220 konutun inşa sürecine devam ettiklerini, bugüne kadar 76 binden fazla konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini aktaran Özhaseki, yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim edeceklerini bildirdi.
Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın bulunduğu yerlerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla müsaade etmediklerini aktaran Özhaseki, mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösterdiklerini vurguladı.
"Mani olmaya çalışıp dava açan CHP'dir"
Etütleri yapılmış rezerv alanlarda, sağlam zeminlerde imar ve inşa faaliyetlerine titizlikle ve süratle devam ettiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"Altını çizerek belirtiyorum ki şehir merkezlerinde rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede taşınmazı bulunan hak sahipleri herhangi bir hak kaybına uğramamakta ve yerinde dönüşümle konutu bulunanlara konut, iş yeri bulunanlara iş yeri verilmektedir. Sayın Özgür Özel'in iddia ettiği gibi herhangi bir vatandaşımızın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi, söz konusu değildir. Biz, vatandaşın konutlarını güvenli bir şekilde inşa ederken vatandaşın evine kavuşmasına mani olmak için belirli ideolojik grupları harekete geçirip davalar açan yine CHP'dir. Hem kalıcı konutlara dava açtırıp işleri durduruyorsunuz hem de 'yetişmiyor' deyip yaygara koparıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu"
"Depremzede kardeşlerimizden özür dilemenizi bekliyoruz"
Bakan Özhaseki, Antakya 600 Konutlar bölgesindeki konutların başkaları için değil sadece orada hakları bulunan malikler için yapıldığını bildirdi.