Bakan Pakdemirli'nin uçağı arızalandı: Uçak acil iniş yaptı

Çeşitli programlara katılmak üzere Ankara'dan Şırnak'a hareket eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve beraberindekileri taşıyan, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak, havada arıza yaptı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın da olduğu uçakla arıza nedeniyle Malatya Erhaç Havalimanı'na acil iniş yapıldı.

Uçağın sol motorunun jeneratörü arızalandı.

Bakan Pakdemirli ve uçakta bulunanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Malatya Valisi Aydın Baruş ve protokol üyeleri de havaalanına geçti.

DHA

Sol motorun jeneratörü arızalanan uçak 20 dakika boyunca böyle seyretti. Kendisi de pilot olan Pakdemirli'nin pilotlara verdiği talimatlarla uçak acil iniş yaptı.

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UÇAK HANGARA ÇEKİLDİ

Büyükşehir belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Pakdemirli’nin arızalanan uçağının küçük bir jet olduğunu belirterek, uçağın sol motor kısmında meydana gelen arıza nedeniyle acil inişin gerçekleştiğini kaydetti. Başkan Gürkan, Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyetin sağlık durumunun da iyi olduğunu belirterek, uçağın ise incelenmek üzere hangara çekildiğini kaydetti.

Gürkan, "Uçak hangara çekilerek, gerekli teknik personel tarafından inceleme yapılmaktadır. Sayın Bakanımız da Şırnak’taki programa dahil olmak üzere buradan hareket edecektir" dedi.

"33 BİN FEETTEYKEN BİR GÜRÜLTÜ GELDİ"

Bakan Pakdemirli, Malatya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 33 bin feetteyken motor fanlarında yüksek bir gürültüyle karşı karşıya kaldık. İrtifamızı azalttık ama buna rağmen gürültü geçmedi. Şırnak yolunda giderken dedik ki daha emniyetli olmak kaydıyla Malatya'ya inelim. Lojistik olarak Malatya Havalimanı'nı seçtik ve Malatya'ya indik. Şimdi de programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz."

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Bakan Pakdemirli cuma namazını Malatya Havaalanı’ndaki mescitte kıldı. Namazın ardından helikopter ile Şırnak’a gitti.



