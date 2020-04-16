Bakan Selçuk'tan Gamze Pala cinayetiyle ilgili açıklama: Peşini bırakmayacağız

Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Gamze Pala, daha önce defalarca reddettiği 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından vahşice katledildi. Önce kurşun yağdıran cani, ardından genç kadını boğazını keserek öldürdü. Dalançıkar olay yerinden kaçamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. İnfial yaratan olaya

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sessiz kalmadı.

GÜNDEM Rize Fındıklı'da saplantılı aşık vahşeti: Defalarca reddedilince, acımadan katletti

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, "#GamzePala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü. Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.