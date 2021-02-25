Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Riske girmeden okulları peyderpey açma kararlılığının devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, "(Okulların açılması ya da sınav yapılması) Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." ifadelerini kullandı.
Öğretmen atama takvimi
Öğretmen atama takvimiyle ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz." dedi.