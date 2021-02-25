Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Riske girmeden okulları peyderpey açma kararlılığının devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, "(Okulların açılması ya da sınav yapılması) Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir." ifadelerini kullandı.

Öğretmen atama takvimi

Öğretmen atama takvimiyle ilgili de konuşan Bakan Selçuk, "Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz." dedi.

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OYNAT 01:52 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da koronavirüs aşısı oldu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlattı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptırdı.



Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecinin startını verecek. MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı.

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GÜNDEM Öğretmenlere aşılama başladı