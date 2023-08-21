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Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf: Bizi çok onurlandırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Ankara’da bir alışveriş merkezinde yemek yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı. Kafe sahibi, “Hazine ve Maliye Bakanımız AVM’mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı" dedi.

15:14 . 21/08/2023 Pazartesi
IHA
Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı.

Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı.

Bakan Mehmet Şimşek, Çankaya’da bulunan bir AVM’ye eşi Esra Kara Şimşek ile gelerek yemek yedi. Şimşek’in yemek yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.Bakan Şimşek, yemeğin ardından bir kafeyi de ziyaret etti. Kafe sahibi Selahattin Korkmaz, o anları şöyle anlattı:

“Hazine ve Maliye Bakanımız AVM’mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım’a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çektirdik, kendisine çok teşekkür ediyorum.”

#Mehmet Şimşek
#Ankara
#Çankaya
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#AVM
44 dakika önce
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