Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf: Bizi çok onurlandırdı

“Hazine ve Maliye Bakanımız AVM’mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım’a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çektirdik, kendisine çok teşekkür ediyorum.”