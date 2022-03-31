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POLİTİKA

Bakan Soylu: İşin muhatabı çıkacak cevabını verecek aslı vatana ihanettir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 muhalefet partisinin ortak bildirisini Avrupa Birliği büyükelçisine imzalatmasına tepkisini sürdürdü. Bakan Soylu, "İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Soylu: İşin muhatabı çıkacak cevabını verecek aslı vatana ihanettir
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliğinde Sivil Toplumla İlişkiler İl müdürlerine yönelik eğitim toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisinin 28 Şubat'ta paylaştığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin ortak metnin, yabancı büyükelçi tarafından redakte edildiği iddiasının hatırlatılması üzerine Soylu, siyasette devlet işinin ciddiyet gerektirdiğini belirtti.

'Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsin'


Soylu, "Kaç günden beri söylüyorum, devam ediyorum. İşin muhatabı bellidir. İşin muhatabı çıkacak, bunun cevabını verecek. Aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptığınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci kendi yanınızdaki bir büyükelçiyi, bir Avrupa Birliği büyükelçisine gönderip de redakte ettiremezsiniz. Bir şifre daha verdim." diye konuştu.

'Onlar niye sormuyor?'

Altı muhalefet partisi içerisindeki tüm partilerin bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine ise Soylu, "Diğer partiler sorsun, ben soruyorum. Onlar niye sormuyor? Onların en azından benim kadar, en azından sizin kadar bir merakı yok mu? Ama biliyorlardır gibime geliyor" ifadesini kullandı.

Yasal süreç başlatılacak mı?

Bakan Soylu, "Yasal süreç başlatılacak bir durum mu, bir soruşturma, suç duyurusu söz konusu olabilecek mi?” sorusuna da "Her şeyin cevabını bana soruyorsunuz. Bir şey daha söyledim, kendi yanındaki bir büyükelçiyi AB'den bir büyükelçiye… Kalkan yemeye gitmediler yalnız" yanıtını verdi.

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