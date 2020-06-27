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Gündem Bakan Soylu sınava geciken adayları yetiştiren Türk polisine teşekkür etti
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınava geciken adayları yetiştiren Türk polisine teşekkür etti

Bakan Soylu sınava geciken adayları yetiştiren Türk polisine teşekkür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testine (TYT) geç kalan adayların, polisler tarafından götürüldüğünü duyurdu. "Türk polisi sığınılacak limandır" diyen Soylu, memurlara teşekkür etti.

Haber Merkezi DHA
Sınava geç kalan adayları Türk polisi yetiştirdi.
Sınava geç kalan adayları Türk polisi yetiştirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır. YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler" ifadesini kullandı. Bakan Soylu, geç kalan adayların kimisinin Yunus ekipleri, kimisinin görevli diğer polisler tarafından araçlarla götürülürken çekilen görüntülerini de paylaştı.


YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından: Sınav ipuçları billboardlara asıldı
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Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.
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Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.
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Arı'nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.
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YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından: Sınav ipuçları billboardlara asıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

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