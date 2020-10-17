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Gündem Bakan Soyludan Cilo Dağı paylaşımı Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Cilo Dağı paylaşımı: Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 3 bin 300 metredeki Sat Buzul Gölleri'nde Türk bayrağının gölgesinde kahve içerken çekilen fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı. Fotoğrafı "Birilerinin hayali burada teröristleriyle kahve içmekmiş" notuyla paylaşan Soylu'nun tweeti yüzlerce retweet ve beğeni aldı. Soylu ayrıca paylaşımında "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.Allah’a şükürler olsun..." ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'de bulunan Sat Buzul Gölleri'nin kıyısında oturup, kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından Hakkari'de bulunan Sat Buzul Gölleri'nin kıyısında oturup, kahve içerken çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Hakkari'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cilo Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri'nden fotoğraf paylaştı. Soylu'nun "Birilerinin hayali burada teröristleriyle kahve içmekmiş" notunu düştüğü tweeti çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

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HUZURLA KAHVEMİZİ İÇİYORUZ

Soylu tweetinde "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah’a şükürler olsun..." ifadelerine yer verdi.

Soylu, önceki gün de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları’ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi’ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

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