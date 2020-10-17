Bakan Soylu'dan Cilo Dağı paylaşımı: Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş...

Hakkari'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cilo Dağları'nda bulunan Sat Buzul Gölleri'nden fotoğraf paylaştı. Soylu'nun "Birilerinin hayali burada teröristleriyle kahve içmekmiş" notunu düştüğü tweeti çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

Birilerinin teröristleriyle hayali, burada kahve içmekmiş...



3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz.

Allah’a şükürler olsun... pic.twitter.com/tSPfiDIGnO — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 17, 2020

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu: Teröre senaristlik ve rejisörlük yapıyorlar

HUZURLA KAHVEMİZİ İÇİYORUZ

Soylu tweetinde "3300 metrede, Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, huzurla kahvemizi içiyoruz. Allah’a şükürler olsun..." ifadelerine yer verdi.

Soylu, önceki gün de Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları’ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi’ni ziyaret etti.

Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile kent merkezindeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.