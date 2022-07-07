Bakan Soylu'dan polise yumruk atan Saliha Aydeniz'e kalkan olan CHP'ye tepki: Yüzleri kızarmaz

12 Haziran'da İstanbul'da yapılan yasa dışı eylem sırasında polise tokat atan DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığı TBMM'de oy çokluğuyla kaldırıldı.

Saliha Aydeniz'in polise attığı yumruktan sonra peş peşe bunun kabul edilemeyeceği yönünde açıklamalar yapan CHP, HDP'nin verdiği gözdağı üzerine üzerine HDP ile kol kola ret oyu kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saliha Aydeniz'e arka çıkan CHP'ye tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bildiğimiz CHP yalan, fitne, iki yüzlülük" ifadesini kullandı.

"CHP PKK'LI SALİHA AYDENİZ'İ TERCİH ETTİ"

Soylu paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti

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Kılıçdaroğlu'nun da, polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz

Kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun"

Bildiğimiz CHP

Yalan, fitne, iki yüzlülük



CHP; Türk Polisi-PKK tercihinde gözünü kırpmadan PKK'lı Saliha Aydeniz'i tercih etti



Kılıçdaroğlu'nun da, Polis istismarı yapan sünepelerinin de TBMM çatısı altındaki bu tercihten yüzü kızarmaz



Kaderdaşlarınız 6'lı masaya hayırlı olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 7, 2022

GÜNDEM DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılıyor