Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Tekin Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü

Bakan Tekin Azerbaycanlı mevkidaşı Amrullayev ile görüştü

17:1021/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.
Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlıkta gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde eğitim alanındaki iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Tekin, Türkiye'yle Azerbaycan arasında çok yakın bir dostluk ilişkisi olduğunu belirterek, "Biz bunu kardeşlik olarak tanımlıyoruz. Bu ilişkinin kurumsallaşması, gelecek kuşaklar tarafından da içselleştirilmesi için eğitim bakanlıkları olarak çok yoğun bir çaba içerisinde olmamız lazım" dedi.

'Güçlü adımları hep beraber atıyoruz'

Türkiye Maarif Vakfı'nın Azerbaycan'daki çalışmalarının, yakıdan takip edildiğini aktaran Tekin, "Türkiye Maarif Vakfı'nın 2 okulu Azerbaycan'da eğitime başladı. Bir tanesi yerel müfredat, bir tanesi Cambridge olmak üzere orada 2 okulumuz var. Mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere öğretmen yetiştirmekten, Kardeş Okul uygulamasına kadar bu ilişkiyi kurumsallaştıracak güçlü adımları hep beraber atıyoruz" diye konuştu.

#Yusuf Tekin
#Milli Eğitim Bakanı
#Türkiye
#Azerbaycan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurası listesi: 500 bin sosyal konut çekilişine girecekler ve reddedilenler açıklandı mı, kuraya katılacaklar nereden öğrenilir?