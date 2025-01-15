Bakan Tunç: İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi

"DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK’nın örgütsel varlığının bittiği, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur."

"DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK’nın örgütsel varlığının bittiği, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur."

Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı açıklama ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Eğer bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'na ilişkin yasal düzenleme yapılmalı ve bundan yararlanmasının yolu açılmalıdır." şeklinde ifadeler kullanmıştı.