Bakan Tunç: İmralı ile ikinci görüşme talebi gelmedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti ile İmralı arasında süren görüşmelere ilişkin "İkinci görüşme talebi gelmedi" dedi.
Bahçeli işaret etti
Ne olmuştu?
Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı açıklama ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Eğer bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'na ilişkin yasal düzenleme yapılmalı ve bundan yararlanmasının yolu açılmalıdır." şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Bahçeli, bu açıklamasının ardından DEM Parti heyetine, İmralı'ya gitme izni verilmesi çağrısı yapmıştı.
26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.
9 Aralık 2024'te TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "2025 yılında Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenebilir. 85 milyonun kendini ait hissedeceği bir ülke kurma onuru bu Meclis’e aittir." şeklindeki açıklamasının ardından alkışlanmıştı.
27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini duyurdu. Ertesi gün, 28 Aralık 2024'te DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, 4,5 yıl aradan sonra İmralı’ya giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.