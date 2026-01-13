Yeni Şafak
Bakan Tunç Rojin Kabaiş'in babası ile görüştü

19:0813/01/2026, Salı
DHA
Rojbin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş
Rojbin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş

Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. Ailenin avukatı İrem İlhan görüşmeye ilişkin, "Dosyanın bu zamana kadar kat edilmiş kısmını ve bundan sonra ne yapabilirizi konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik." ifadelerini kullandı.

Rojbin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Bu Ankara'ya 4'üncü gelişimiz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Bizim kızımıza ne oldu? Son çare Ankara'dır. Adalet Bakanlığı'mızla görüştük. Görüşme olumlu geçti. Allah'ın izniyle en yakın zamanda her şey çözülecek. Kızımda 2 ayrı DNA var. Genç kızımız katledilmiş. Bellidir, bir saldırıya uğramış. Biz çok acı çekiyoruz. Devlet büyüklerimizden rica ediyorum inşallah Ankara'da her şey çözülecek" dedi.


"Taleplerimizi ilettik"


Ailenin avukatı İrem İlhan ise "Bugün Yılmaz Tunç bakanımızla bir görüşme sağladık. Dosyanın bu zamana kadar kat edilmiş kısmını ve bundan sonra ne yapabilirizi konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. Diyarbakır Barosu olarak taleplerimizi ilettik. Hepinizin bildiği üzere DNA'ların bulunduğu bölgeler bakımından dosyanın genişletilmesi, dosyanın ceza kanunu bağlamında cinsel saldırı kapsamında genişletilmesini, ATK görevlilerinin daha iyi rapor hazırlaması yönünde taleplerimizi ilettik. Bakanlığın da bize bu konuda dönüşü çok olumlu oldu. Dosyanın takipçisi olacaklarını, tüm önerilerimizi değerlendireceklerini, taleplerimizi karşılayacağını bizlere bizzat bakanımız iletti. Biz Diyarbakır Barosu olarak Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Umuyoruz ki bu görüşme sonucunda da dosyada daha iyi bir ilerleme kaydederiz" dedi.

Telefonla ilgili bir gelişme henüz olmadığını ifade eden İlhan, "Zaten telefon 17 Aralık'ta gönderilmişti 1 ay olmak üzere. Bir süre daha incelenecek, açılacak, sonrasında tarafımızla paylaşılacak. Şu an için herhangi bir yargılama yok. Bu görüşme dosyayı baştan sona bakanımızla beraber değerlendirdiğimiz, bizim de eksik gördüğümüz hususları ilettiğimiz, önerilerimizi değerlendirdiği bir görüşme oldu. Herhangi bir tutukluluk durumu yok" diye konuştu.




