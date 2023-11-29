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Bakan Tunç'tan fon vurgunu olayı ile ilgili ilk açıklama: Yargı iddiaları araştıracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Fatih Terim fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Ocak'ta ikinci duruşma yapılacak. Yargı iddiaları araştıracak. Doğru karar çıkacak." açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:02 - 29/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:13 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı Seçil Erzan davasına ilişkin Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta gerçekleşeceğini belirtti.


"En doğru karar çıkacaktır"


Tunç, "7 sanık var 18 müşteki var bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi." dedi.


Yargının iddiaları araştıracağını dile getiren Tunç, "Kimler suçlu kimler suçsuz yargısal süreç neticesinde en doğru karar çıkacaktır." diye konuştu.


Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş
Fon vurgununda yeni detaylar: Seçil Erzan'a gidecek parayı eski sevgilisi avukat Candaş Gürol getirmiş

Türkiye'nin gündeminde olan fon vurgunu soruşturmasında bir tanığın daha ifadesine ulaşıldı. Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın müştekilerden iş adamı İsmail İbrahim Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 bin dolar parayı Erzan’ın bir dönem sevgilisi olan avukat Candaş Güral’ın getirdiği ortaya çıktı. Dosyada tanık olarak dinlenen Çağlar’ın sekreteri Sanem Oktay, "Patronum İsmail İbrahim Çağlar beni telefonumdan arayarak, avukat Candaş Gürol’un bana bir çanta getireceğini ve bu çantayı alarak Seçil Erzan’a çantayı teslim etmem gerektiğini söyledi" dedi. Oktay ifadesinde Erzan’ın çantayı almaya bir kadınla geldiğini ve bu kadından şüphelendiğini belirterek, "Seçil Erzan’ın geldiği araç içerisinde bir bayanın olduğunu fark ettim. Bu bayan araçtan hiçbir zaman inmedi ve hiç konuşmadı. Ben araçta bulunan bayan dikkatimi çektiği için gözlem yoluyla bayanı kısaca inceledim" şeklinde konuştu.


#Yılmaz Tunç
#fon vurgunu
#Fatih Terim
#Seçil Erzan
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