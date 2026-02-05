Bakan Uraloğlu'na Malatya hemşehrilik beratı verildi

"1 Nisan itibarıyla 5G'nin Türkiye genelinde kapsaması başlamış olacak. Bütün yerleşimleri de 2 yıl içerisinde kapsayacağız. Yani esasında 2 yıl içerisinde zaten bir problemimiz kalmayacak ama o zamana kadar da gene yapmamız gerekenleri peyderpey yapacağız. Yine Türk Telekomun imtiyaz hakkını uzattık ve 3 milyar dolar hazineye bir para aktarttık. 17 milyar dolar da yatırım şartı koyduk. Dolayısıyla bu internet problemlerini de inşallah o kapsamda biz çözmüş olacağız."