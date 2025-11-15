Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz gecesi işlenen hamile kadın cinayeti 8 yıl sonra aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Mardin'in Midyat ilçesinde 4 aylık hamile kadının ölü bulunduğu cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatıldığını, faillerin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından 4 aylık hamile N.Ş'nin cansız bedeninin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu ancak olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini bildirdi.
"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz"
JASAT'ın faili meçhul cinayetleri geriye dönük tek tek ele aldığını, kurulan "özel JASAT ekipleri"nin olayları aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: