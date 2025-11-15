Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz gecesi işlenen hamile kadın cinayeti 8 yıl sonra aydınlatıldı

Bakan Yerlikaya: 15 Temmuz gecesi işlenen hamile kadın cinayeti 8 yıl sonra aydınlatıldı

10:5915/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
JASAT, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde işlenen kadın cinayetini aydınlattı
JASAT, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde işlenen kadın cinayetini aydınlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Mardin'in Midyat ilçesinde 4 aylık hamile kadının ölü bulunduğu cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aydınlatıldığını, faillerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından 4 aylık hamile N.Ş'nin cansız bedeninin evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunduğunu ancak olayın faillerinin hain darbe girişimi gecesi yaşananlar nedeniyle belirlenemediğini bildirdi.

Mardin'de yapılan detaylı ve teknolojik çalışmalar sonucu delillerin kriminal laboratuvarında tekrar incelenmesinin sağlandığını belirten Yerlikaya,
"Ortaya çıkan ve elde edilen biyolojik delillerle faillerin peşine düşüldü. Elde edilen yeni delillerle birlikte yapılan mukayeseler sonucu 5 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda DNA eşleşmesi sağlanan ve cinayeti işlediği tespit edilen M.U.G. Bursa'da yakalandı. Failin kardeşi M.G'nin ise suça iştirak ettiği belirlendi. İki şüpheli de tutuklandı."
bilgisini paylaştı.

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz"

JASAT'ın faili meçhul cinayetleri geriye dönük tek tek ele aldığını, kurulan "özel JASAT ekipleri"nin olayları aydınlatmaya devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Son 3 yılda da ülkemizde 'kasten öldürme' yüzde 17,4 azalmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."




#cinayet
#faili meçhul cinayetler
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT)
#Mardin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ AYLIK ÖDEME PLANI TAKSİT SAYISI DETAYLARI: TOKİ 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri hangi tarihte başlar, aylık ödeme ve peşinat ne kadar?