Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Böylelikle yıl başından bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, teslim olan örgüt mensubunun ailesinin 2019 yılında "Diyarbakır Anneleri" arasına katıldığı belirlendi.