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Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu" dedi. Böylece son 90 günde teslim olan terörist sayısı 38'e yükseldi.

10:35 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Tek bir hedefimiz var, son teröristi de etkisiz hale getirmek.

Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

#Ali Yerlikaya
#Emniyet
#PKK
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