Bakan Yumaklı: 5’inci İstanbul Uluslararası Su Forumu’nu gerçekleştireceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla Bakanlık bünyesindeki Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından organize edilen Uluslararası Su Forumu’na 5’inci kez ev sahipliği yapacağını duyurdu.

"Orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi hadiselerle kendini sadece ülkemizde değil tüm dünyada derinden hissettiren küresel iklim değişikliği, alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde topyekun bir kararlılık gerektiriyor. Küresel alandaki birçok sorunun çözümüne sunduğu katkıyla uluslararası arenada söz sahibi olan ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilerin yine uluslararası bir platformda tartışılarak çözüm üretilmesi noktasında sorumluluk üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin güçlü su vizyonu ışığında, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde ‘Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme’ ana temasıyla 5’inci İstanbul Uluslararası Su Forumu’nu gerçekleştireceğiz. Toplantıda, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacılar, yetkililer ve bilim insanları küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere görüşlerini sunma imkanı bulacak."