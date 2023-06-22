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Bakan Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Majnun Mammadov ve beraberindeki heyet ile Tarım ve Orman Bakanlığındaki makamında bir araya geldi.

15:12 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Mammadov ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki temasları kapsamında Şap Enstitüsü ve Çubuk Arazi Toplulaştırma Sahası'nda incelemelerde bulunacak.

Mammadov ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki temasları kapsamında Şap Enstitüsü ve Çubuk Arazi Toplulaştırma Sahası'nda incelemelerde bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilerek güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmede, 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Konularında Niyet Beyanı' imzalandı. Bu kapsamda; arazi yönetimi, arazi edindirme, sulama ve drenaj sorunları, arazi toplulaştırma, tarım arazilerinin değerlendirilmesi, işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve üretime kazandırılması, toprak etüt ve haritalama konularında ortak çalışmalar yürütülecek.

Mammadov ve beraberindeki heyet, Türkiye'deki temasları kapsamında Şap Enstitüsü ve Çubuk Arazi Toplulaştırma Sahası'nda incelemelerde bulunacak.



#İbrahim Yumaklı
#Azerbaycan
#Majnun Mammadov
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