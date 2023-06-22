Bakan Yumaklı Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da geliştirilerek güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmede, 'Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tarımsal Alt Yapı ve Arazi Değerlendirme Konularında Niyet Beyanı' imzalandı. Bu kapsamda; arazi yönetimi, arazi edindirme, sulama ve drenaj sorunları, arazi toplulaştırma, tarım arazilerinin değerlendirilmesi, işlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve üretime kazandırılması, toprak etüt ve haritalama konularında ortak çalışmalar yürütülecek.