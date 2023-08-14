Bakan Yumaklı deprem bölgesine yapılan tarımsal destek ödemesini açıkladı

"TMO, şu ana kadar 11 ilden toplam 1,5 milyon ton ürün alımı yaptı. Bunun karşılığında 12,1 milyar lira ürün ödemesi yapacağız. Adıyaman'ın Sincik ve Gerger ilçelerine 2 yeni bal ormanı kuruyoruz. Adıyaman'da faaliyet gösteren tütün kooperatiflerinin kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 ÖTV oranını yarıya indirmiştik. Sürecin uygulanması, Deprem sebebiyle gecikmişti. Süreci hızlandırıp, uygulamaya alacağız. Böylece tütün üreticileri, şirketlere göre daha avantajlı bir şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulacak. 11 ilimize kırsal kalkınma yatırımları desteklerinde de pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Uygun bulunan bütün projeleri hibe kapsamına aldık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Adıyaman'a 223 proje için 21,3 milyon lira hibe vermiştik. Şimdi bu projeler için 38 milyon TL daha kaynak ayırıyoruz"