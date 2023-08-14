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Bakan Yumaklı deprem bölgesine yapılan tarımsal destek ödemesini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adıyaman'ı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Yumaklı, "Deprem bölgesine şu ana kadar 8,8 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptık" dedi.

17:46 . 14/08/2023 Pazartesi
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı, Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek, Vali Osman Varol ile görüştü, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada kente ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.


"24 bin 314 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık"

Deprem felaketinin ardından bölgede tarım ve hayvancılığı destekleme noktasında önemli adımlar atıldığını dile getiren Yumaklı,
"Deprem bölgesine şu ana kadar 8,8 milyar lira Tarımsal Destek ödemesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başladığımız hayvan kayıplarının birebir karşılanması süreci devam ediyor. Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybedenlere, bu hafta küçükbaş hayvan dağıtımını bitiriyoruz. Şu ana kadar 24 bin 314 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık. Toplamda 43 bin 573 küçükbaş dağıtımı yapılmış olacak. 11 ilimizde toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvan dağıtımına başlıyoruz. Kanatlı hayvan ve arı kovanı dağıtımlarımız da ay sonuna kadar bitecek"
diye konuştu.


"Adıyaman'a 2 yeni bal ormanı kurulacak"

Adıyaman'a 2 yeni bal ormanı kuracaklarını da açıklayan Yumaklı,
"TMO, şu ana kadar 11 ilden toplam 1,5 milyon ton ürün alımı yaptı. Bunun karşılığında 12,1 milyar lira ürün ödemesi yapacağız. Adıyaman'ın Sincik ve Gerger ilçelerine 2 yeni bal ormanı kuruyoruz. Adıyaman'da faaliyet gösteren tütün kooperatiflerinin kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 ÖTV oranını yarıya indirmiştik. Sürecin uygulanması, Deprem sebebiyle gecikmişti. Süreci hızlandırıp, uygulamaya alacağız. Böylece tütün üreticileri, şirketlere göre daha avantajlı bir şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulacak. 11 ilimize kırsal kalkınma yatırımları desteklerinde de pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Uygun bulunan bütün projeleri hibe kapsamına aldık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Adıyaman'a 223 proje için 21,3 milyon lira hibe vermiştik. Şimdi bu projeler için 38 milyon TL daha kaynak ayırıyoruz"
dedi.

CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir
CHP'nin Çekmeköy'deki kongresinde Eren Erdem'e tepki: CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir

CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip, Eren Erdem'in Divan Başkanlığını yaptığı Çekmeköy Kongresinde parti yönetimine yönelik sert ifadeler kullandı. Seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu tarafından parti içindeki medya ve basın işlerinin başına getirilen Eren Erdem'e zehir zemberek sözlerle yüklenen Kip, "Sizin varlığınız adil değil. Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil. Siz kurultaya giderken atanmış bir MYK üyesisiniz" dedi. Kip, Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu korumak isteyen yönetime ve Eren Erdem'e yönelik, "Dolayısıyla bakın size söylüyorum sayın örgüt, bu partinin sokağını bilmeyen, külünü yutmayan, içimizden çıkanları seçtirmeyecekseniz CHP hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyecektir." ifadelerini kullandı.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#İbrahim Yumaklı
#deprem bölgesi
#Adıyaman
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