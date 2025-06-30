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Bakan Yumaklı: Savaş ruhu içerisindeyiz

Bakan Yumaklı: Savaş ruhu içerisindeyiz

22:3030/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 7 yangınla mücadelemiz sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 7 yangınla mücadelemiz sürüyor. Adeta bir savaş ruhu içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları yeniden çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi günlerdir sürerken, söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı.

'DEVAM EDEN 7 ORMAN YANGINI VAR'

Bakan Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şiddetli rüzgar maalesef bizi zorluyor. 4 yangın kontrol altına alındı, devam eden 7 orman yangını var.5 köy ise tahliye edildi."

"7 yangınla mücadelemiz sürüyor. Adeta bir savaş ruhu içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor. " dedi.

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