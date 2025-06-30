Bakan Yumaklı: Savaş ruhu içerisindeyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: 7 yangınla mücadelemiz sürüyor. Adeta bir savaş ruhu içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları yeniden çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi günlerdir sürerken, söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı.

'DEVAM EDEN 7 ORMAN YANGINI VAR'

Bakan Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şiddetli rüzgar maalesef bizi zorluyor. 4 yangın kontrol altına alındı, devam eden 7 orman yangını var.5 köy ise tahliye edildi."