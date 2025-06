Bakan Yumaklı, İzmir'de orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı: Savaş ruhu içerisindeyiz

"Adeta bir savaş ruhu içerisinde veya halet-i ruhiyesi içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen, hakikaten kendisine karşı yapılan müdahaleleri tabiri caizse boşa çıkarmaya çalışan bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor. Biz bu savaşı kazanırız, ben orman kahramanı arkadaşlarıma güveniyorum. Kimileri peş peşe bütün hafta boyunca, hatta geçtiğimiz hafta da her gün neredeyse birkaç yangınla mücadele eden bu arkadaşlarımın, bu mücadeleyi de kazanacağından hiçbir şüphem yok. Yeter ki millet olarak biz dikkatli olalım ve yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim. Güçlerimizi bölmek bizim için şu anda en büyük problem. Çok basit dikkat edilebilecek hususların, bu problemleri engellediğini her seferinde anlatmaya devam ediyoruz."