Bakan'ın 'CHP'li belediyelere ceza' önerisini Cumhurbaşkanı Erdoğan reddetmiş

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlığın 2017 yılında yaptığı faaliyetleri, Haliç Kongre Merkezi'nde basın mensuplarının katıldığı toplantıda paylaştı. Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyelere ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın" talimatı sonucu Marmara Bölgesi'nde bulunan Ergene Havzası'nda 13 adet atık su arıtma tesisi kurulduğunu ifade etti.

Erdoğan ceza önerisini reddetti!

Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı;

"Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hâli ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye.' Dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz."