Bakanlık uyardı: Don ve buzlanmaya dikkat

16:3816/01/2026, Cuma
DHA
Bakanlıktan buzlanma ve don uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, cumartesi gününden itibaren ülke genelinde etkili olacak soğuk hava nedeniyle beklenen kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülke genelinde 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk havanın etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın, yurdun batı kesimlerinde 21 Ocak Çarşamba, iç ve doğu kesimlerinde ise 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Bu süreçte Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayları görülmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi.






