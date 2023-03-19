|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakanlıktan Adıyaman'da 'kayıp depremzede çocuklar' haberlerine yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

13:53 . 19/03/2023 Pazar
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında
"Adıyaman'da, kayıp depremzede çocuklar için 'kaçırıldı' endişesi: Beyaz aracın sırrı"
başlıklı haberlerin yer aldığı

belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Haberin içeriğinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlığımızca doğrulandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları haricinde bu tip iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."





HDP'li Altan Tan: İmamoğlu bayağı bayağı seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor
HDP'li Altan Tan: İmamoğlu bayağı bayağı seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor

HDP'li eski vekil Altan Tan Tele1'de konuk olduğu programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 İstanbul seçiminde kendi başına kazandığını zannettiğini söyledi. Tan konuşmasında, "İBB Başkanlığı seçimleri döneminde HDP, Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Tanıyarak bilerek de değil. Ben yani gülümseyerek izliyorum. Sanki Ekrem İmamoğlu bayağı bayağı seçimleri kendisinin kazandığını zannediyor. Millet tanımadan verdi, bir yere tepki olarak oy aldı. Bilerek, tanıyarak, görerek, beğenerek verilen bir oy değil yani." ifadelerini kullandı. Bu sırada stüdyoda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un sessiz kalması ve söz aldığı sırada Tan'ın söylemlerine cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.


#Adıyaman
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#depremzede
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.