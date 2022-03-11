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BALIKESİR

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalananlardan 2'si tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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Örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden birinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca ankesör ve kontörlü telefonlar vasıtasıyla ardışık arandıkları tespit edilen, örgütle irtibatlı olduklarına dair aleyhlerinde çeşitli beyanlar bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Balıkesir, Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya ve Sivas ile KKTC'de düzenlenen operasyonla 9 şüpheli yakalanmıştı.

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