Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Fotoğraf: Arşiv
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
