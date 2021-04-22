Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'e bağlı Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi ve Manisa'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'e bağlı Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi ve Manisa'da da hissedildi.
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