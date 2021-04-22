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BALİKESİR

​Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi | Manisa'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu?

Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Manisa'dan da hissedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Balıkesirde korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi | Manisada deprem mi oldu? Balıkesirde deprem mi oldu?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'e bağlı Sındırgı ilçesinde saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, deprem yerin 7 kilometre altında meydana geldi ve Manisa'da da hissedildi.


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