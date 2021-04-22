​Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi | Manisa'da deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi Gelen son dakika haberine göre; AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 00.17'de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Manisa'dan da hissedildi.

Haber Merkezi 22 Nisan 2021, 00:23 Son Güncelleme: 22 Nisan 2021, 00:32 Yeni Şafak