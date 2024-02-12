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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir yolcu otobüsü Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

10:00 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
Balıkesir'de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi.
Balıkesir'de döner kavşağa hızlı giren otobüs devrildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ö.K. yönetimindeki 41 AOS 888 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca arkasından gelen 17 AAD 344 plakalı otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

#Balıkesir
#Edremit
#Otobüs
#Kaza
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