​Barış artık daha yakın: Dolmabahçe’den ilk ‘ateşkes’ kararı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için olağanüstü bir diplomasi trafiğini ortaya koyan Türkiye’nin çabaları sonucunda İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya gelen tarafların görüşmesinden umut verici adımlar çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı, diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresindeki operasyonların duracağını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise müzakerenin sonuçlarının liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterli olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da görüşmelerle ilgili “Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi” açıklamasını yaptı.

Ukrayna heyeti, açıklama yaptı.

4 SAAT SÜRDÜ

Rusya-Ukrayna savaşının 34. gününde, tüm dünyanın gözü barış umuduyla İstanbul’daki buluşmadaydı. Dolmabahçe Sarayı önünde sabahın erken saatleri itibari ile yoğun bir trafik yaşandı. Çok sayıda basın mensubunun hazır beklediği alana ilk olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha sonra da iki ülkeden heyetler geldi. Erdoğan’ın “Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor” ifadelerinin öne çıktığı konuşması ardından iki ülke arasındaki kritik görüşmeler başladı.

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Ukrayna tarafını temsilen müzakere masasına Ukrayna Parlamentosu’nun çoğunluk lideri David Arakhamia, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksyi Reznikov ve bürokratlar katılırken, Rusya heyetine Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin başkanlık etti.

Rusya heyeti de alınannkararlara ilişkin açıklama yaptı.

NATO’DAN VAZGEÇTİK

Müzakerelerin ardından ilk açıklama Ukrayna heyetinden geldi. Garantör olarak Türkiye, BMGK üyeleri, ABD, Fransa, Almanya ve İsrail’i istediklerini belirten Podolyak, müzakerelerde Rusya’nın talep ettiği tarafsızlık statüsü karşısında güvenlik garantileri önerdiklerini söyledi. Podolyak, “NATO’ya girmeyeceğiz. Askeri tatbikatlar anlaşma sonrası yapılabilir. Avrupa Birliği'ne girmemize kimse engel olmayacaktır” dedi.

"TIKANIK KONULAR VAR"

“Müzakareler sürereken askeri güç kullanılmaması konusunda da ayrı bir müzakere gerekecekttir. Tabi ki burada tıkanık konular büyük ölçüde çözülmemiş görünüyor" diye konuşan Podolyak, Kırım’ın ayrı bir konu olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Ukrayna Türkiye gibi garantör ülkeleriyle farklı bir ilişkide bulunacaktır. Kırım konusunda Ukrayna ve Rusya konusunda ikili konuşmalar devam edecektir. Ukrayna ve Rusya müzakereler devam ettiği sürece güç kullanmayacaktır” dedi.

TEKLİFLER PUTİN’E İLETİLECEK

Rus müzakereci Vladimir Medinski ise ilk turda müzakerelerin “yapıcı” olduğunu söyledi. Müzakerelerin bittiğini söyleyen Medinskiy, “Ukrayna’yla yapılan görüşmeler yapıcı geçti. Ukrayna tarafından onların pozisyonunu oluşturan önerileri aldık. Bu anlaşmayı inceleyeceğiz ve Devlet Başkanı’na sunacağız” diye konuştu.

Medinskiy, Rus Savunma Bakanlığının Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemleri azaltma kararı aldığına da dikkati çekerek şunları kaydetti:

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“Ukrayna’nın tarafsızlık ve nükleer olmayan statüsüne ilişkin anlaşmanın hazırlanması ve Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin uygulamaya geçmesi nedeniyle bugünkü toplantıda tartışılan ilkeler dikkate alınarak Rusya Savunma Bakanlığı, karşılıklı güveni artırmak, müzakerelere devam etmek ve nihai hedefe ulaşmak için gerekli koşulları oluşturmak, yukardaki anlaşmanın onaylanması ve imzalanması amacıyla Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri eylemleri çok önemli bir şekilde azaltmak için karar verdi.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine seslendi: Tüm dünya müjde bekliyor