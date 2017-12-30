Başbakan Yıldırım: Yakın gelecekte Filistin'i bütün dünya tanıyacak

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Edirne'de düzenlenen 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Yakın gelecekte Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Ege'de Doğu'da Güneydoğu'da olsun tek bir çakıl taşını bile kimseye vermez. Ege'de aidiyeti tanımlanmamış, anlaşmalarda yer almamış kaya parçaları, formasyonlar için komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur. Bunun asla mümkün olmayacağını bütün dünya bilmelidir."

696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili tartışmalar

"Hiç kimse oraya buraya çekmesin." diyen Başbakan Yıldırım, "Bu iş darbeye karşı koyan ve darbecilerin karşısına göğsünü siper eden, mermilere, bombalara meydan okuyan vatandaşlarımızın korunması için, hukuki garanti altına alınması için yapılan en güzel düzenlemedir. Bunu böyle bilinmesini istiyorum. Bunun karşısında durmak darbelere cesaret vermektir, bunun karşısında durmak darbecilere ümit vermektir. Bunun yanında durmak, bu bayrağı sevmektir, bu milleti sevmektir, demokrasiye milli iradeye sahip çıkmaktır, olay bu kadar açık ve seçiktir." şeklinde konuştu.

REKLAM

"Mağdur olanların haklarını iade ettik"

Başbakan Yıldırım, "Biliyorsunuz ByLock nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar oldu, haklarında kovuşturma, soruşturma başlatılanlar oldu ama yapılan titiz çalışmalar sonunda, bunların başka bir programa girmelerine rağmen, o programdan, bilgileri, haberleri olmadan ByLock'a yönlendirildikleri ortaya çıktı. Bunu dikkate aldık, incelettik ve bu şekilde mağdur olanların haklarını iade ettik." dedi.

Başbakan Yıldırım, "Çanakkale 1915 Köprümüz, 2023'ten önce açılacak. Edirne ile Çanakkale bir kez daha kucaklaşacak. Edirne'ye hızlı tren geliyor. 2018 ilk aylarında kazmayı vuruyoruz, temeli atıyoruz. Böylece Edirne-İstanbul arası 1 saat 15 dakika." ifadelerini kullandı.