Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir son yolculuğuna uğurlandı

Van'da arkadaşlarıyla top oynadığı sırada köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan dokuz yaşındaki Mete Durna, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Korkunç olaya şahit olan mahalle imamı, "Köpek çocuğun boğazını ısırıyordu. Köpeğe bağırdım, bana da saldırdı." dedi.