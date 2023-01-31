|
Gündem

Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde arkadaşlarıyla top oynarken başıboş köpeğin saldırması sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna (10), gece saatlerinde toprağa verildi.

09:57 . 31/01/2023 Salı
DHA
Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa verildi.

Köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir, toprağa verildi.

İpekyolu ilçesine bağlı Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna, sitede, evlerinin bulunduğu apartmanın önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı.

Olayı gören Şifa Camisi imamı Muhammet Emin Küçük, Mete'yi köpeğin saldırısından kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, boğazından ağır yaralanan Mete'yi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hemen ameliyata alınan Emir Mete, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yakalanan köpek, Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan bakım merkezine götürüldü.



SAHİPLENDİKTEN 5 GÜN SONRA SOKAĞA SALMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa salan H.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Dün akşam otopsi işlemleri tamamlanan Emir Mete'nin cenazesi ise ailesine teslim edildi. Emir Mete, yaşadığı mahallede bulunan Selimbey Mezarlığı'nda gece saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.




#Van
#Başıboş Köpek Sorunu
#sokak köpeği
1 saat önce
default-profile-img
Başıboş köpek saldırısında hayatını kaybeden Emir son yolculuğuna uğurlandı
Beşiktaş Amir Hadziahmetoviç transferinde mutlu sona ulaştı
Assombalonga Watford'a imza attı
Avrupa Konseyi Danimarka'yı provokasyona izin vermekle suçladı
Enner Valencia dünya yıldızlarını geride bıraktı
5 kente 'sarı' uyarı: Şiddetli yağış bekleniyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.